На Сумщине остановили продвижение 50-тысячных войск РФ: детали от ВСУ

Войска РФ / © Associated Press

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В Сумской области и на Курском направлении действия ВСУ сковали группировки российских войск численностью около 50 тысяч человек, которые не были переброшены на Покровское и Новопавловское направления. Продвижение оккупантов на Сумщине удалось остановить.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что российские войска не оставляют попыток совершать штурмовые действия в приграничье Сумской области. Пока ситуацию удалось стабилизировать.

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“Продвижение врага остановлено по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области”, — отметили в Генштабе.

Украинские войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий по вытеснению войск РФ.

“В результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше Сум”, — сообщили в Генштабе.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте, в частности, в Сумской области недалеко от Алексеевки.

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В ОВА подчеркивают, что Сумская область сильно страдает от обстрелов. Линия боевого столкновения в регионе сейчас составляет около 45 километров. Впрочем, РФ не удастся дойти до областного центра и оккупировать Сумы.

Сейчас FPV-дроны до Сум не долетают. Впрочем, россияне пытаются обстреливать город из ствольной артиллерии. В частности, об этом свидетельствует недавний удар, вероятно, из пушки "Гиацинт" по селу Песчаное, расположенному в километре от областного центра.

Дата публикации 14:19, 30.06.25 Количество просмотров 58 Работники сами бросились спасать уцелевший транспорт: РФ атаковала водоканал в Одессе