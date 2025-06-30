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На Сумщине остановили продвижение 50-тысячных войск РФ: детали от ВСУ
На приграничье Сумщинах удалось стабилизировать ситуацию.
В Сумской области и на Курском направлении действия ВСУ сковали группировки российских войск численностью около 50 тысяч человек, которые не были переброшены на Покровское и Новопавловское направления. Продвижение оккупантов на Сумщине удалось остановить.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Отмечается, что российские войска не оставляют попыток совершать штурмовые действия в приграничье Сумской области. Пока ситуацию удалось стабилизировать.
“Продвижение врага остановлено по линии Юнаковка — Яблоновка — Новониколаевка — Алексеевка — Кондратовка — граница РФ — плацдарм на территории РФ в Глушковском районе Курской области”, — отметили в Генштабе.
Украинские войска держат оборону по определенному рубежу, проводят мероприятия по подготовке и осуществлению контрнаступательных действий по вытеснению войск РФ.
“В результате успешных действий украинских воинов освобожден населенный пункт Андреевка. Кроме того, наши подразделения продвинулись в районе Алексеевки, оттеснив противника дальше Сум”, — сообщили в Генштабе.
Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что украинские войска продвинулись на двух направлениях на фронте, в частности, в Сумской области недалеко от Алексеевки.
В ОВА подчеркивают, что Сумская область сильно страдает от обстрелов. Линия боевого столкновения в регионе сейчас составляет около 45 километров. Впрочем, РФ не удастся дойти до областного центра и оккупировать Сумы.
Сейчас FPV-дроны до Сум не долетают. Впрочем, россияне пытаются обстреливать город из ствольной артиллерии. В частности, об этом свидетельствует недавний удар, вероятно, из пушки "Гиацинт" по селу Песчаное, расположенному в километре от областного центра.