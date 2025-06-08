В Сумской области от российского удара пострадала беременная женщина

Последствия российского обстрела Сум / © t.me/Sumy_news_ODA

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В воскресенье утром в Сумской области российские оккупанты нанесли удары по территориям Роменской и Эсманской громад, в результате атаки есть пострадавшие.

Об этом сообщила Сумская областная военная администрация в Telegram.

В Недригайловской общине Роменского района в результате атаки ударным беспилотником (вероятно, «Ланцет») ранены две женщины. «В результате атаки ранены две женщины: 43-летняя и 28-летняя. Одна из пострадавших беременна», — говорится в сообщении.

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Кроме раненых, в результате обстрела повреждены автомобили и несколько магазинов. На месте работают все соответствующие службы, которые устанавливают масштабы разрушений и обстоятельства происшествия.

Также сегодня утром в Эсманской общине были нанесены удары реактивными системами залпового огня и FPV-дронами. В результате атаки один человек получил ранения, а жилые дома мирных жителей загорелись. Продолжается ликвидация последствий обстрела.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне оккупировали два населенных пункта на Сумщине. Речь идет о Кондратовке и Алексеевке, а враг также продвинулся возле Беловодов, Локни (Сумская область — ред.) и Садков (Курская область — ред.).