На Сумщине пиротехники ГСЧС подорвались на боеприпасе: фото

В результате взрыва погиб сапер-водитель, еще один сапер получил ранения.
В Сумской области пиротехники ГСЧС подорвались на боеприпасе.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
"Во время проведения работ по разминированию на территории Сумской области произошла детонация боеприпаса. В результате погиб сапер-водитель, еще один сапер получил ранения. Он госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.
Напомним, в Одессе взорвалась морская мина, когда люди купались в море.
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