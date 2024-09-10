На Сумщине пиротехники ГСЧС подорвались на боеприпасе: фото

В результате взрыва погиб сапер-водитель, еще один сапер получил ранения.

В Сумской области пиротехники ГСЧС подорвались на боеприпасе.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Во время проведения работ по разминированию на территории Сумской области произошла детонация боеприпаса. В результате погиб сапер-водитель, еще один сапер получил ранения. Он госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

Пиротехники ГСЧС подорвались на боеприпасе / Фото: ГСЧС

Пиротехники ГСЧС подорвались на боеприпасе / Фото: ГСЧС

Пиротехники ГСЧС подорвались на боеприпасе / Фото: ГСЧС

Напомним, в Одессе взорвалась морская мина, когда люди купались в море.

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