В Сумской области подорвался комбайн: мужчина в больнице (фото)

В Краснопольской громаде подорвался комбайн.
В Сумской области на поле в Краснопольской громаде возле с. Грабовское подорвался комбайн.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Аграрий в больнице. Обстоятельства и детали происшествия выясняются", — отметил он.
Напомним, в Харьковской области на мине подорвался комбайн: водитель попал в больницу с ранениями.
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