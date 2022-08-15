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В Сумской области подорвался комбайн: мужчина в больнице (фото)

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В Сумской области подорвался комбайн: мужчина в больнице (фото)

Фото: Дмитрий Живицкий

В Краснопольской громаде подорвался комбайн.

В Сумской области на поле в Краснопольской громаде возле с. Грабовское подорвался комбайн.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Аграрий в больнице. Обстоятельства и детали происшествия выясняются", — отметил он.

Фото: Дмитрий Живицкий / ©
Фото: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий / ©
Фото: Дмитрий Живицкий
Фото: Дмитрий Живицкий / ©
Фото: Дмитрий Живицкий

Напомним, в Харьковской области на мине подорвался комбайн: водитель попал в больницу с ранениями.

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