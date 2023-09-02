В Сумской области погиб следователь прямо во время документирования преступлений россиян: фото

Россияне 2 сентября в очередной раз обстреляли Сумщину. Во время атаки погиб капитан полиции, который собирал доказательства преступлений оккупантов.

Сегодня, 2 сентября, в результате вражеского обстрела Середины-Буды в Сумской области погиб 32-летний следователь, капитан полиции Руслан Фараонов. Он в момент удара документировал российские преступления.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, россияне нанесли новый удар во время того, как капитан Руслан Фараонов документировал последствия предыдущих разрушений, вызванных атакой России.

Капитан полиции Руслан Фараонов, убитый РФ на Сумщине / Фото: Игорь Клименко

У погибшего следователя остались жена, которая служит в ювенальной полиции, и две дочери 11 и 12 лет. Клименко пообещал, что о семье капитана полиции непременно позаботятся.

"Пограничные Сумщины ежедневно под огнем россиян. Только за прошлую неделю зафиксировано 187 обстрелов, в результате которых погибли 3 человека и еще 16 получили ранения", — добавил министр.

Напомним, 1 сентября российские оккупанты в очередной раз нанесли ракетный удар по Сумщине, в результате чего осколочные ранения получили четверо местных жителей. Также были повреждены 16 многоквартирных домов.

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