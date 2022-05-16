В Сумской области пограничники дали бой российским диверсантам, которые хотели зайти на территорию Украины

В Сумской области 16 мая пограничники дали бой вражеским диверсантам, которые под прикрытием огня пытались зайти на территорию Украины.

Сегодня утром со стороны российской деревни Локоть враг открыл огонь по приграничной территории Сумщины.

Об этом сообщает МВД Украины.

Отмечается, что оккупанты вели стрельбу из минометов, гранатометов, пулеметов и автоматов. "Под прикрытием огня на территорию нашей страны пыталась зайти российская диверсионно-разведывательная группа. Пограничники дали бой диверсантам и заставили отступить за линию государственной границы", — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что Силы обороны Украины выгнали врага из Сумщины, Россия со своей стороны постоянно производит обстрелы приграничных территорий области. Защитники Украины дают достойный отпор агрессору, добавили в МВД.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 82-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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