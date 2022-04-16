В Сумской области после пребывания оккупантов обнаружили зарин и другие химические вещества

По версии мэра Тростянца, вероятно, Россия хотела использовать химоружие по Киеву, Полтаве или другим городам.
В селе Белка Сумской области, где находились российские военные, были найдены остатки зарина и других химических веществ.
Об этом сообщил мэр Тростянца Юрий Бова в эфире Украинского радио.
По его словам, нашли ампулы с химическими веществами, которые передали Службе безопасности Украины.
"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Возможно, этим химическим веществом кафиры хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", — сказал мэр Тростянца.
Мэр призвал жителей Тростянца быть внимательными, поскольку оккупанты за месяц пребывания в населенном пункте расставили много растяжек. Кроме того, заминировали многие кладбища, лесопосадки, парковые зоны и административные объекты.
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