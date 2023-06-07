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В Сумской области прогремел 71 взрыв за сутки: повреждены жилые дома

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Сумской области прогремел 71 взрыв за сутки: повреждены жилые дома

Оккупанты обстреляли Сумщину 19 раз в сутки. / Фото: Сумская ОВА

Захватчики били из гранатометов, минометов, артиллерии и не только.

Во вторник, 6 июня, оккупанты обстреляли семь общин Сумской области. Зафиксирован 71 взрыв и 19 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Середино-будская община: артиллерийский и минометный обстрелы – 9 взрывов. Повреждены 8 частных жилых домов и хозяйственные постройки.
  • Белопольская община: враг бил из минометов – 15 взрывов. Повреждена линия электропередач.
  • Краснопольская община: обстрел из гранатометов и минометов – 16 взрывов.
  • Юнакиевская община: артобстрел – 3 взрыва.
  • Миропольская община: россияне сбросили с БпЛА взрывчатку типа ВОГ, также был обстрел из миномета — 12 взрывов.
  • Шалыгинская община: обстрел из ствольной артиллерии – 6 взрывов.
  • Великописаревская община: били из артиллерии – 6 взрывов. Также враг сбросил 4 мины. Поврежден 1 частный жилой дом и гараж.

Напомним, россияне во второй раз обстреляли трубопровод с аммиаком в Харьковской области. Зафиксировано 6 прилетов в районе насосной станции возле села Масютовка.

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Дата публикации
Просмотры
149
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