В Сумской области прогремели 100 взрывов за сутки: есть повреждения

Захватчики били из артиллерии и минометов.

В четверг, 1 июня, оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Зафиксировано 100 взрывов и 15 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Великописаревская община: артиллерийский обстрел – 28 взрывов.

Краснопольская община: россияне били из артиллерии – 40 взрывов. Повреждены 5 частных жилых домов, 2 двухэтажных дома и здания неработающего предприятия.

Белопольская община: минометный и артиллерийский обстрел – 26 взрывов.

Середино-будская община: минометный обстрел — 1 взрыв. Повреждены два жилых дома, летняя кухня, две хозяйственные постройки и нежилой дом.

Юнакиевское общество: минометный обстрел — 5 взрывов.

Напомним, власти Днепропетровской области предупредили об угрозе ракетных ударов в ночь на 2 июня. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу.