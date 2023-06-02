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В Сумской области прогремели 100 взрывов за сутки: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Сумской области прогремели 100 взрывов за сутки: есть повреждения

Россияне продолжают атаковать Сумскую область

Захватчики били из артиллерии и минометов.

В четверг, 1 июня, оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Зафиксировано 100 взрывов и 15 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Великописаревская община: артиллерийский обстрел – 28 взрывов.
  • Краснопольская община: россияне били из артиллерии – 40 взрывов. Повреждены 5 частных жилых домов, 2 двухэтажных дома и здания неработающего предприятия.
  • Белопольская община: минометный и артиллерийский обстрел – 26 взрывов.
  • Середино-будская община: минометный обстрел — 1 взрыв. Повреждены два жилых дома, летняя кухня, две хозяйственные постройки и нежилой дом.
  • Юнакиевское общество: минометный обстрел — 5 взрывов.

Напомним, власти Днепропетровской области предупредили об угрозе ракетных ударов в ночь на 2 июня. Украинцев призвали не игнорировать воздушную тревогу.

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Дата публикации
Просмотры
444
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