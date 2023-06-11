В Сумской области прогремели 136 взрывов за сутки: есть повреждения

Россияне обстреливали приграничные общины из минометов, артиллерии, БпЛА и не только.

В субботу, 10 июня, оккупанты атаковали 9 общин Сумской области. Зафиксировано 136 взрывов и 23 обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Середино-будская община: россияне сбросили взрывчатку с БпЛА. В результате взрыва повреждена линия электропередач. Были обстрелы из миномета и ствольной артиллерии – 26 взрывов.

Великописаревская община: минометные обстрелы и артобстрел — 35 взрывов. Также вражеский вертолет атаковал 3 ракетами типа НУРС.

Краснопольская община: артиллерийский обстрел – 9 взрывов.

Эсманская община: обстрел из миномета – 3 взрыва.

Шалыгинская община: враг бил из миномета – 12 взрывов.

Зноб-Новгородская община: атака из минометов и обстрел из ствольной артиллерии – 10 взрывов.

Дружбовская община: россияне совершили минометный обстрел – 19 взрывов. Повреждены 4 частных дома.

Белопольская община: был минометный обстрел — 14 взрывов. Повреждены складские помещения фермерского хозяйства, 2 грузовых автомобиля, трактор и линии электропередачи.

Путивльская община: зафиксирован обстрел из ствольной артиллерии — 4 взрыва.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российские оккупанты во время подрыва дамбы Каховской ГЭС не рассчитали, что вода может затопить их позиции. В результате теракта у них есть потери личного состава и техники.