В Сумской области прогремели 140 взрывов за сутки: есть повреждения

Захватчики били из минометов, артиллерии, гранатометов и не только.
В субботу, 1 июля, оккупанты обстреляли 9 областей Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов и 25 обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Эсманская община: минометный обстрел (20 взрывов). Повреждена линия электропередач.
- Миропольская община: враг бил из минометов (13 взрывов). Повреждены частное домохозяйство и трактор.
- Краснопольская община: артиллерийский и минометный обстрелы (19 взрывов).
- Глуховская община: минометный обстрел (8 взрывов).
- Белопольская община: россияне сбросили 20 мин. Также зафиксированы артобстрелы и обстрел из гранатометов (19 взрывов).
- Великописаревская община: артиллерийский и минометный обстрелы (12 взрывов).
- Шалыгинская община: атака из минометов (6 взрывов).
- Юнакиевская община: минометные обстрелы (11 взрывов).
- Хотинская община: россияне били из минометов и артиллерии (12 взрывов).
Ранее мы сообщали, что захватчики выпустили 10 снарядов по Никополю на Днепропетровщине, повредив местную церковь.
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