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В Сумской области прогремели 140 взрывов за сутки: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Сумской области прогремели 140 взрывов за сутки: есть повреждения

Захватчики обстреляли Сумщину 25 раз в сутки / Фото: Сумская ОВА

Захватчики били из минометов, артиллерии, гранатометов и не только.

В субботу, 1 июля, оккупанты обстреляли 9 областей Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов и 25 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Эсманская община: минометный обстрел (20 взрывов). Повреждена линия электропередач.
  • Миропольская община: враг бил из минометов (13 взрывов). Повреждены частное домохозяйство и трактор.
  • Краснопольская община: артиллерийский и минометный обстрелы (19 взрывов).
  • Глуховская община: минометный обстрел (8 взрывов).
  • Белопольская община: россияне сбросили 20 мин. Также зафиксированы артобстрелы и обстрел из гранатометов (19 взрывов).
  • Великописаревская община: артиллерийский и минометный обстрелы (12 взрывов).
  • Шалыгинская община: атака из минометов (6 взрывов).
  • Юнакиевская община: минометные обстрелы (11 взрывов).
  • Хотинская община: россияне били из минометов и артиллерии (12 взрывов).

Ранее мы сообщали, что захватчики выпустили 10 снарядов по Никополю на Днепропетровщине, повредив местную церковь.

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Дата публикации
Просмотры
415
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