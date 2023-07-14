В Сумской области прогремели 176 взрывов за сутки: есть погибший и повреждения

Захватчики продолжают терроризировать приграничные регионы Украины.
В четверг, 13 июля, оккупанты обстреляли 10 общин Сумской области. Зафиксировано 176 взрывов и 23 обстрела.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Великописаревская община: минометный обстрел и артобстрелы (50 взрывов). Погиб мужчина 1971 года, житель села Поповка. Повреждены 2 частных дома и линия электропередач.
- Эсманская община: минометные обстрелы (10 взрывов).
- Краснопольская община: минометные и артиллерийские обстрелы (31 взрыв). Произошло возгорание частного дома, повреждены ограждения нескольких хозяйств и два дома.
- Белопольская община: минометный обстрел и артобстрел (13 взрывов).
- Шалыгинская община: обстрел РСЗО (4 взрыва).
- Глуховская община: минометный обстрел (25 взрывов).
- Путивльская община: враг бил из минометов (5 взрывов).
- Хотинская община: артиллерийские и минометные обстрелы (19 взрывов).
- Новослободская община: авиаудар из вертолета (2 взрыва).
- Зноб-новгородская община: артиллерийский обстрел (12 взрывов).
Напомним, в Минобороны сообщили, что оккупанты уменьшают количество обстрелов из-за нехватки боеприпасов. Это происходит благодаря ежедневному уничтожению вражеских боеприпасов украинскими защитниками.
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