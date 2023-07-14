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В Сумской области прогремели 176 взрывов за сутки: есть погибший и повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Сумской области прогремели 176 взрывов за сутки: есть погибший и повреждения

Оккупанты обстреляли Сумскую область / Фото: Сумская ОВА

Захватчики продолжают терроризировать приграничные регионы Украины.

В четверг, 13 июля, оккупанты обстреляли 10 общин Сумской области. Зафиксировано 176 взрывов и 23 обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Великописаревская община: минометный обстрел и артобстрелы (50 взрывов). Погиб мужчина 1971 года, житель села Поповка. Повреждены 2 частных дома и линия электропередач.
  • Эсманская община: минометные обстрелы (10 взрывов).
  • Краснопольская община: минометные и артиллерийские обстрелы (31 взрыв). Произошло возгорание частного дома, повреждены ограждения нескольких хозяйств и два дома.
  • Белопольская община: минометный обстрел и артобстрел (13 взрывов).
  • Шалыгинская община: обстрел РСЗО (4 взрыва).
  • Глуховская община: минометный обстрел (25 взрывов).
  • Путивльская община: враг бил из минометов (5 взрывов).
  • Хотинская община: артиллерийские и минометные обстрелы (19 взрывов).
  • Новослободская община: авиаудар из вертолета (2 взрыва).
  • Зноб-новгородская община: артиллерийский обстрел (12 взрывов).

Напомним, в Минобороны сообщили, что оккупанты уменьшают количество обстрелов из-за нехватки боеприпасов. Это происходит благодаря ежедневному уничтожению вражеских боеприпасов украинскими защитниками.

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Дата публикации
Просмотры
212
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