В Сумской области прогремели 268 взрывов за сутки: есть повреждения

Во вторник, 4 июля, оккупанты обстреляли 10 общин Сумской области. Зафиксировано 36 обстрелов и 268 взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Краснопольская община: враг бил из артиллерии и минометов (36 взрывов). Повреждены 3 частных дома;

Белопольская община: россияне били из минометов и гранатометов, а также атаковали с вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами (47 взрывов);

Великописаревская община: были минометные обстрелы (44 взрыва).

Юнакиевская община: россияне сбросили 15 мин;

Миропольская община: зафиксированы минометные и артиллерийские обстрелы (49 взрывов). Повреждены частное хозяйственное сооружение, помещение лицея, 2 частных дома и здание бывшей фермы;

Эсманская община: минометный обстрел и артобстрел (42 взрыва);

Середино-будская община: минометный обстрел (4 взрыва);

Глуховская община: зафиксирован гранатометный обстрел (23 взрыва);

Зноб-Новгородская община: минометный обстрел (6 взрывов);

Николаевская община: минометный обстрел (2 взрыва).

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированных Макеевке и Донецке прогремели мощные взрывы. Украинские военные заявили об уничтожении склада с боеприпасами оккупантов.