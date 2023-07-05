В Сумской области прогремели 268 взрывов за сутки: есть повреждения

Россияне обстреляли 10 общин.
Во вторник, 4 июля, оккупанты обстреляли 10 общин Сумской области. Зафиксировано 36 обстрелов и 268 взрывов.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Краснопольская община: враг бил из артиллерии и минометов (36 взрывов). Повреждены 3 частных дома;
- Белопольская община: россияне били из минометов и гранатометов, а также атаковали с вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами (47 взрывов);
- Великописаревская община: были минометные обстрелы (44 взрыва).
- Юнакиевская община: россияне сбросили 15 мин;
- Миропольская община: зафиксированы минометные и артиллерийские обстрелы (49 взрывов). Повреждены частное хозяйственное сооружение, помещение лицея, 2 частных дома и здание бывшей фермы;
- Эсманская община: минометный обстрел и артобстрел (42 взрыва);
- Середино-будская община: минометный обстрел (4 взрыва);
- Глуховская община: зафиксирован гранатометный обстрел (23 взрыва);
- Зноб-Новгородская община: минометный обстрел (6 взрывов);
- Николаевская община: минометный обстрел (2 взрыва).
Ранее мы сообщали, что во временно оккупированных Макеевке и Донецке прогремели мощные взрывы. Украинские военные заявили об уничтожении склада с боеприпасами оккупантов.
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