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В Сумской области прогремели 268 взрывов за сутки: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Сумской области прогремели 268 взрывов за сутки: есть повреждения

Россияне обстреляли 10 общин города. / Фото: Сумская ОВА

Россияне обстреляли 10 общин.

Во вторник, 4 июля, оккупанты обстреляли 10 общин Сумской области. Зафиксировано 36 обстрелов и 268 взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Краснопольская община: враг бил из артиллерии и минометов (36 взрывов). Повреждены 3 частных дома;
  • Белопольская община: россияне били из минометов и гранатометов, а также атаковали с вертолетов неуправляемыми авиационными ракетами (47 взрывов);
  • Великописаревская община: были минометные обстрелы (44 взрыва).
  • Юнакиевская община: россияне сбросили 15 мин;
  • Миропольская община: зафиксированы минометные и артиллерийские обстрелы (49 взрывов). Повреждены частное хозяйственное сооружение, помещение лицея, 2 частных дома и здание бывшей фермы;
  • Эсманская община: минометный обстрел и артобстрел (42 взрыва);
  • Середино-будская община: минометный обстрел (4 взрыва);
  • Глуховская община: зафиксирован гранатометный обстрел (23 взрыва);
  • Зноб-Новгородская община: минометный обстрел (6 взрывов);
  • Николаевская община: минометный обстрел (2 взрыва).

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированных Макеевке и Донецке прогремели мощные взрывы. Украинские военные заявили об уничтожении склада с боеприпасами оккупантов.

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Дата публикации
Просмотры
665
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