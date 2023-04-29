В Сумской области прогремели 58 взрывов за сутки: захватчики обстреляли четыре общины

В пятницу, 28 апреля, россияне обстреляли четыре общины Сумской области из минометов, гранатометов, артиллерии и не только. В регионе зафиксировано 58 взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольская община: россияне ударили из миномета — 18 "прилетов". Зафиксировано 29 выстрелов из АГС, с квадрокоптера сбросили 2 ВОГ.

Эсманская община: 3 взрыва после минометного обстрела.

Зноб-Новгородская община: атаковали с минометов – 4 "прилета".

Середино-Будская община: враг бил из артиллерии — 2 взрыва.

Ранее мы сообщали, что из-под завалов дома в Умани, который атаковали оккупанты, извлекли тело еще одного ребенка. Число погибших в результате трагедии возросло до 23. Еще 18 человек получили ранения.

Читайте также: