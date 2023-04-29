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В Сумской области прогремели 58 взрывов за сутки: захватчики обстреляли четыре общины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Сумской области прогремели 58 взрывов за сутки: захватчики обстреляли четыре общины

Обстрел Сумщины, фото/полиция

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные населенные пункты Украины.

В пятницу, 28 апреля, россияне обстреляли четыре общины Сумской области из минометов, гранатометов, артиллерии и не только. В регионе зафиксировано 58 взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольская община: россияне ударили из миномета — 18 "прилетов". Зафиксировано 29 выстрелов из АГС, с квадрокоптера сбросили 2 ВОГ.
  • Эсманская община: 3 взрыва после минометного обстрела.
  • Зноб-Новгородская община: атаковали с минометов – 4 "прилета".
  • Середино-Будская община: враг бил из артиллерии — 2 взрыва.

Ранее мы сообщали, что из-под завалов дома в Умани, который атаковали оккупанты, извлекли тело еще одного ребенка. Число погибших в результате трагедии возросло до 23. Еще 18 человек получили ранения.

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Дата публикации
Просмотры
181
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