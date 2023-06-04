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В Сумской области прогремели 87 взрывов за сутки: есть пострадавший и разрушения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
82
Время на прочтение
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В Сумской области прогремели 87 взрывов за сутки: есть пострадавший и разрушения

Захватчики обстреляли Сумщину 10 раз в сутки / Фото: Суспільне

Россияне били из минометов и гранатометов.

В субботу, 3 июня, захватчики атаковали четыре общины Сумской области. Зафиксировано 87 взрывов и 10 обстрелов. Есть раненые и разрушения инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Юнакиевская община: минометный обстрел – 5 взрывов. Один гражданский человек получил ранения, его госпитализировали.
  • Великописаревская община: атака из артиллерии и минометов – 22 взрывов. Повреждена хозяйственная постройка и прицеп легкового автомобиля.
  • Краснопольская община: россияне били из минометов – 8 взрывов.
  • Белопольская община: обстрел из минометов и гранатометов – 52 взрыва.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский предложил России "диломатический путь" окончания войны. Для его реализации Россия должна уже начать выводить свои войска, а не ждать, пока погибнет еще больше людей, отметил украинский лидер.

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Дата публикации
Просмотры
82
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