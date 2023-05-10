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В Сумской области прогремели 88 взрывов за сутки: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Сумской области прогремели 88 взрывов за сутки: есть повреждения

Обстрел Сумщины, фото/полиция

Оккупанты продолжают терроризировать приграничные регионы Украины.

Во вторник, 9 мая, захватчики обстреляли пять общин Сумской области. В регионе зафиксировано 14 обстрелов и 88 взрывов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Великописаревская община: враг бил из минометов и гранатометов. Повреждено одно частное жилищное домовладение.
  • Белопольская община: обстрел из артиллерии и гранатометов, также россияне сбросили 29 мин.
  • Юнакиевская община: артобстрел из САУ.
  • Краснопольская община: минометный обстрел.
  • Хотинская община: враг сбросил 3 мины.

Ранее мы сообщали, что 9 мая ВСУ ликвидировали подполковника армии РФ Алексея Артемова, который в составе захватчиков воевал против Украины.

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Дата публикации
Просмотры
151
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