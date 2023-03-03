Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Сумской области произошло 177 "прилетов" за сутки: есть разрушения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
91
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Сумской области произошло 177 "прилетов" за сутки: есть разрушения

177 "прилетов" за сутки произошло в Сумской области / Фото: Сумская ОВА

Россияне продолжают атаковать приграничные населенные пункты Сумской области.

В четверг, 2 февраля, захватчики атаковали десять общин в Сумской области. В регионе зафиксировали 177 "прилетов". Враг обстрелял область из минометов, ствольной артиллерии, САУ, РСЗО.

Есть разрушения, сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Россияне совершили обстрелы Новослободской, Хотинской, Белопольской, Великописаревской, Середино-Будской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской общин. Разрушения инфраструктуры, в том числе и гражданской, зафиксировали в пяти общинах:

  • Середино-будская община: минометный обстрел. В селе Рожковичи повреждены 2 частных дома;
  • Эсманьское общество: обстреливали, предварительно, из ствольной артиллерии и РСЗО. Повреждены линии электропередач и частные дома в селе Студенок. Также в селе Уланово произошло возгорание жилого дома;
  • Хотинская община: враг бил из самоходных артиллерийских установок. Повреждены офисные помещения агрофирмы и помещения для хранения дров в селе Кондратовка;
  • Зноб-Новгородская община: в результате обстрела со ствольной артиллерии вблизи села Нововасиловка повреждена высоковольтная линия;
  • Новослободская община: из-за обстрела, предварительно, со ствольной артиллерии в селе Бояро-Лежачи повреждены 3 частных дома.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте и пообещал врагу ответ на обстрел Запорожья. Также глава государства сообщил о работе с партнерами над повышением дальнобойности ВСУ.

Обстрел регионов 2 марта: россияне обстреляли Харьковщину и Никополь, есть погибшие

Обстрел регионов 2 марта: россияне обстреляли Харьковщину и Никополь, есть погибшие

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
91
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация