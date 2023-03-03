В Сумской области произошло 177 "прилетов" за сутки: есть разрушения

В четверг, 2 февраля, захватчики атаковали десять общин в Сумской области. В регионе зафиксировали 177 "прилетов". Враг обстрелял область из минометов, ствольной артиллерии, САУ, РСЗО.

Есть разрушения, сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Россияне совершили обстрелы Новослободской, Хотинской, Белопольской, Великописаревской, Середино-Будской, Эсманьской, Зноб-Новгородской, Миропольской, Краснопольской, Шалыгинской общин. Разрушения инфраструктуры, в том числе и гражданской, зафиксировали в пяти общинах:

Середино-будская община: минометный обстрел. В селе Рожковичи повреждены 2 частных дома;

Эсманьское общество: обстреливали, предварительно, из ствольной артиллерии и РСЗО. Повреждены линии электропередач и частные дома в селе Студенок. Также в селе Уланово произошло возгорание жилого дома;

Хотинская община: враг бил из самоходных артиллерийских установок. Повреждены офисные помещения агрофирмы и помещения для хранения дров в селе Кондратовка;

Зноб-Новгородская община: в результате обстрела со ствольной артиллерии вблизи села Нововасиловка повреждена высоковольтная линия;

Новослободская община: из-за обстрела, предварительно, со ствольной артиллерии в селе Бояро-Лежачи повреждены 3 частных дома.

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Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклады о ситуации на фронте и пообещал врагу ответ на обстрел Запорожья. Также глава государства сообщил о работе с партнерами над повышением дальнобойности ВСУ.

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