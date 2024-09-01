В Сумской области росармия ударили по колонне зерновозов, есть жертвы

В Сумской области российские военные атаковали колонну зерновозов двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Атака произошла на трассе "Сумы – Харьков", вблизи села Верхняя Сыроватка, когда фуры остановились.

Об этом сообщила прокуратура Сумской области.

Российские военные атаковали колонну зерновозов около 20:30. В результате удара погиб 23-летний водитель одного из грузовиков, еще четыре водителя получили ранения. В результате взрыва повреждены 20 грузовых зерновозов, которые должны быть привлечены для уборки и перевозки урожая. Один грузовик загорелся.

Офис генпрокурора сообщил о возбуждении уголовного дела по факту ракетного удара РФ по колонне зерновозов на трассе Сумы-Харьков возле села Верхняя Сыроватка. Расследование ведется по статье 438 Уголовного кодекса Украины за нарушение законов войны и умышленное убийство.

Напомним, россияне сбросили корректируемые авиационные бомбы калибром 500 кг на Белополье в Сумской области. В результате атаки погиб мужчина, а его дочь получила серьезные ранения.

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