В Сумской области россияне накрыли обстрелом ферму: погибла сотня свиней и лошадь (фото)

В течение воскресенья, 18 сентября, российская армия дважды обстреливала село Волфино в пограничной Белопольской громаде.

На территории Сумской области за день было зафиксировано в общей сложности 52 "прилета".

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне дважды открывали огонь по селу Волфино в Белопольской громаде.

Сначала около 16:30 обстрел начала ствольная артиллерия. С 17:45 до 18:00 по селу вели огонь из 120-мм минометов. В результате обстрелов погиб местный житель, мужчина 1940 года рождения.

Также пострадала местная ферма.

“Из-за обстрелов погибли около 100 голов свиней и одна лошадь. Повреждены 2 зерносклада, водонапорная башня, мельница, помещение свинофермы и хозяйственные постройки. Также повреждены три колесных трактора, автомобиль ЗИЛ”, — сообщил Дмитрий Живицкий.

Напомним, ранее россияне нанесли авиаудар по больнице Великописаревской общины на Сумщине.

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