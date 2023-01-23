В Сумской области россияне обстреляли дом многодетной семьи: погибла молодая женщина, много раненых

Раненых срочно эвакуируют.
Российские террористы в понедельник, 23 января, обстреляли Сумскую область. Оккупанты попали по дому, где жила многодетная семья, погибла молодая женщина.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Россияне обстреляли дом многодетной семьи в Эсманьской громаде. Было 10 прилетов из ствольной артиллерии, один из снарядов попал в дом местных жителей. На данный момент известно, что на месте взрыва погибла молодая женщина. Еще двоих раненых в эти минуты эвакуируют в ближайшую больницу. Подробности со временем", — написал Живицкий.
Напомним, российские террористы 23 января ракетами обстреляли город Краматорск Донецкой области. Масштабы разрушения и обстоятельства обстрелов устанавливаются.
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