В Сумской области россияне разбомбили еврейское кладбище – фото

В Сумской области российские оккупанты разбомбили еврейское кладбище.

Снаряд прилетел на кладбище в Глуховской общине Шосткинского района.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Также он показал соответствующие фото в Telegram.

t.me/Zhyvytskyy

"Так на Сумщине прошел день памяти и примирения. Какое может быть примирение?! Никогда. Только полная победа над фашизмом. Он не исчез, сегодня фашисты — это Россия", — написал Живицкий.

t.me/Zhyvytskyy

Со своей стороны, в МВД Украины сообщили, что к вечеру 8 мая в Шосткинском районе на расстоянии около трех км от госграницы пограничники зафиксировали 10 разрывов ракет, выпущенных системой залпового огня из РФ. Также из России открывался минометный огонь. В результате несколько мин разорвалось на расстоянии около 1,5 км от границы на окраине одного из сел Городнянского района Черниговской области.

Напомним, из "Азовстали" и Мариуполя спасли еще 173 человека. Во время эвакуации погибли три украинских защитника.

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