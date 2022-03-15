В Сумской области россияне загоняют местных в фейковые "зеленые коридоры" и используют, как "живые щиты"

В Сумской области россияне загоняют местных в фейковые "зеленые коридоры" и используют, как "живые щиты"

Оккупанты не дают возможности возобновить электроснабжение, не допуская работников Облэнерго к коммуникациям.

Во временно захваченном Тростянке оккупанты загоняют местных в фейковые "зеленые коридоры".

Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Российские кафиры в Тростянце загоняют местных в фейковые "зеленые коридоры", массово отбирают мобильные телефоны, пытаясь защитить себя физически и информационно, создав "живые" и информационные щиты", — сообщил Живицкий.

По его словам, россияне не дают возможности возобновить электроснабжение, не допуская работников Облэнерго к коммуникациям, которые находятся в районе Ахтырской горы. Оккупанты оказывают всевозможные преграды поставкам гуманитарных грузов.

"Мы работаем над тем, чтобы договориться за эвакуационные "зеленые коридоры". Мы сможем вывезти из зоны боевых действий всех желающих, а остающимся — завезти еду, лекарства и товары первой необходимости", — заверил глава ОВА.

Напомним, что на Сумщине оккупанты похитили "скорые" и устроили бой между собой из-за "шашлычной". Также сообщалось, что оккупанты обстреливали населенные пункты Сумщины с вокзала в Тростянце.

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