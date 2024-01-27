В Сумской области российская ДРГ жестоко убила брата и сестру

Жителей приграничья Сумской области призвали эвакуироваться в более безопасные районы.

Сегодня утром, 27 января, в Сумской области российская разведывательно-диверсионная группа расстреляла брата и сестру.

Об этом сообщили в Сумской ОВА.

Инцдент произошел в Хотинской громаде. Дом жертв российской ДРГ находится в селе Андреевка, расположенном в 5-километровой пограничной зоне.

”В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население. Эвакуировавшись с опасных территорий, вы сохраните свою жизнь”, — призвал начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Напомним, что с весны 2023 года все чаще фиксируются попытки российских диверсантов проникнуть на территорию Украины.

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