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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Сумской области российские беспилотники ранили беременную женщину и детей

Вражеские беспилотники атаковали Сумщину, приведя к жертвам и повреждениям. В Путивльской общине четыре человека обратились за медицинской помощью, а в Краснопольской общине ранены местный житель.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Российские БПЛА атаковали Сумщину

Российские БПЛА атаковали Сумщину / © Национальная полиция Украины

В результате вражеских атак БПЛА в Сумской области есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщает Олег Григоров, начальник Сумской ОВД.

В Путивльской общине, по предварительной информации, четыре человека обратились за медицинской помощью после удара беспилотника. Повреждены близлежащие здания и автомобиль.

«Пострадали четыре человека: парень и девушка по 18 лет, а также двое детей — ребята 16 и 6 лет. Всем оказана медицинская помощь. На месте работают полицейские, которые фиксируют разрушение зданий, повреждение автомобилей и помогают другим службам в ликвидации последствий обстрелов», — уточнили в Полиции Сумской области.

В Краснопольской общине российский дрон атаковал село. В результате удара получил 68-летний местный житель.

Ранее сообщалось, россияне атаковали город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено. Известно о двух погибших. Россияне разрушили местное учебное заведение.

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Дата публикации
Количество просмотров
93
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