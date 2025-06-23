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В Сумской области российские беспилотники ранили беременную женщину и детей
Вражеские беспилотники атаковали Сумщину, приведя к жертвам и повреждениям. В Путивльской общине четыре человека обратились за медицинской помощью, а в Краснопольской общине ранены местный житель.
В результате вражеских атак БПЛА в Сумской области есть пострадавшие и разрушения.
Об этом сообщает Олег Григоров, начальник Сумской ОВД.
В Путивльской общине, по предварительной информации, четыре человека обратились за медицинской помощью после удара беспилотника. Повреждены близлежащие здания и автомобиль.
«Пострадали четыре человека: парень и девушка по 18 лет, а также двое детей — ребята 16 и 6 лет. Всем оказана медицинская помощь. На месте работают полицейские, которые фиксируют разрушение зданий, повреждение автомобилей и помогают другим службам в ликвидации последствий обстрелов», — уточнили в Полиции Сумской области.
В Краснопольской общине российский дрон атаковал село. В результате удара получил 68-летний местный житель.
Ранее сообщалось, россияне атаковали город Белгород-Днестровский баллистическими ракетами. В результате ударов местное учебное заведение разрушено. Известно о двух погибших. Россияне разрушили местное учебное заведение.