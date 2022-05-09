В Сумской области российские оккупанты обстреляли еврейское кладбище: фото

В Глуховской громаде Сумской области российские оккупанты обстреляли еврейское кладбище.
Украинская прокуратура по этому факту уже открыла уголовное производство.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Следствие установило, что российские военные 8 мая нанесли авиаудар по территории Глуховской громады. Там они обстреляли могилы на старом еврейском кладбище. Из-за обстрелов мирные жители не пострадали.
"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется отделом полиции №1 (г. Глухов) Шосткинского районного управления полиции Главного управления Нацполиции в Сумской области", — говорится в сообщении.
Прокуратура открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины. Продолжается следствие.
Напомним, 7 мая 2022 года российские военные нанесли ракетные удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры в Киевском и Малиновском районах Одессы.
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