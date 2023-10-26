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В Сумской области российские оккупанты убили 16-летнего парня

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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В Сумской области российские оккупанты убили 16-летнего парня

Российские оккупанты/фото иллюстративное

Подросток погиб во время артиллерийского обстрела.

Российские оккупанты убили на Сумщине во время ракетной атаки 16-летнего парня.

Об этом на своей странице в соцсети написал Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Как стало известно, подросток погиб во время артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов села Пожня в Сумской области.

“Около 13:00 вражеская артиллерия накрыла погибшего прямо на крыльце собственного дома. Уничтожены частные дома местных жителей. Это очередное нападение на гражданских. И за это Россия обязательно понесет ответственность”, — подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, что в Харьковской области готовятся к принудительной эвакуации семей с несовершеннолетними из 10 населенных пунктов Купянской, Кондрашевской и Куриловской общин.

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Дата публикации
Просмотры
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