В Сумской области сбили "Шахед" из стрелкового оружия: появились фото

В Сумской области пограничники из стрелкового оружия сбили ударный БПЛА типа "Шахед".

Об этом сообщили в ГНСУ.

После падения вражеский беспилотник не сдетонировал.

На Сумщине сбили "Шахед" из стрелкового оружия/Фото: Госпогранслужба Украины

Пограничники показали фото остатков ударного дрона.

В Сумской области сбили "Шахед" из стрелкового оружия/Фото: Госпогранслужба Украины

На Сумщине сбили "Шахед" из стрелкового оружия/Фото: Госпогранслужба Украины

Напомним, в ночь на 16 сентября 2024 года противник атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed-131/136. Основное направление удара – Киевщина.

В результате противовоздушного боя были сбиты 53 вражеских ударных БПЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.

Способны ли беспилотные летательные аппараты вернуть Украине инициативу в войне?