В Сумской области сбили "Шахед" из стрелкового оружия: появились фото

Пограничники показали фото остатков ударного дрона.
В Сумской области пограничники из стрелкового оружия сбили ударный БПЛА типа "Шахед".
Об этом сообщили в ГНСУ.
После падения вражеский беспилотник не сдетонировал.
Пограничники показали фото остатков ударного дрона.
Напомним, в ночь на 16 сентября 2024 года противник атаковал Украину ударными БПЛА типа Shahed-131/136. Основное направление удара – Киевщина.
В результате противовоздушного боя были сбиты 53 вражеских ударных БПЛА в Киевской, Черкасской, Винницкой, Полтавской, Сумской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Еще три вражеских беспилотника локационно потеряны в нескольких регионах, предварительно без пострадавших и последствий.
Читайте также: