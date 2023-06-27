В Сумской области снайперы "ювелирно" уничтожили вражескую ДРГ — видео

Кадры были сняты одним из украинских снайперов с использованием тепловизора.

В Сумской области, на границе с РФ, украинские снейпера обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу – были ликвидированы, как минимум, два оккупанта.

Об этом ранее сообщал Генеральный штаб ВСУ. Видео уничтожения ДРГ показал Telegram-канал InformNapalm.

"Снайперское уничтожение российской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась выполнять свои задачи, пересек границу в Сумской области", — говорится в сообщении.

Как видно на кадрах, двое оккупантов, пытались продвигаться вперед. Однако в один момент один из участников ДРГ падает от попадания прицельного попадания снайпера. Второго оккупанта ликвидировали через несколько секунд.

Видео сопровождали композицией с ироническими словами "Гойда, ор*и".

"Ювелирная" работа украинских снайперов по ДРГ в Сумской области

Напомним, по состоянию утра 27 июня 2023 года ВСУ уничтожили около 226 170 солдат армии РФ, за минувшие сутки ликвидировано еще 590 оккупантов.

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