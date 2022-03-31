В Сумской области со дна реки подняли российский танк, который затонул вместе с экипажем – фото

Танк утонул в начале полномасштабного вторжения России на территорию Украины.
В Сумской области ГСЧС и тероборона ВСУ Украины со дна реки подняли российский танк, ранее затонувший вместе с экипажем в начале вторжения России на территорию Украины.
Об этом говорится на официальной Facebook-странице генерального штаба ВСУ. Сообщается, что согласно украинскому и международному законодательству с телами утонувших в танке российских военных проведут соответствующие процедуры.
А что будет с утонувшей боевой машиной – предстоит определить в рамках закона специальной экспертной группе.
Так сказать, ГСЧС и терроборона удерживают еще и подводные рубежи и зачищают подводников.
Читайте также: