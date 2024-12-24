В Сумской области спасатели оказались под повторным вражеским ударом во время ликвидации пожара на ферме: фото

Предварительно люди не пострадали, но животные погибли.

В Сумской области спасатели оказались под повторным вражеским ударом во время ликвидации пожара на ферме.

Об этом сообщает ГСЧС Сумской области.

"Утром 24 декабря, в результате атаки БпЛА на Кролевецкую громаду, было повреждено здание фермы. Возник пожар. Спасатели оперативно локализовали возгорание и предотвратили его распространение. Во время работы они услышали звуки вражеского беспилотника и успели отступить на безопасное расстояние", — говорится в сообщении.

"Шахед" попал вблизи места предыдущего удара / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

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Вскоре "шахед" попал вблизи места предыдущего удара.

Пожар был ликвидирован.

Предварительно люди не пострадали. Животные погибли.

"Шахед" попал вблизи места предыдущего удара / Фото: Управление ГСЧС в Сумской области

Ранее в Сумской области произошли 72 взрыва.

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