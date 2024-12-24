В Сумской области спасатели оказались под повторным вражеским ударом во время ликвидации пожара на ферме: фото

Предварительно люди не пострадали, но животные погибли.
В Сумской области спасатели оказались под повторным вражеским ударом во время ликвидации пожара на ферме.
Об этом сообщает ГСЧС Сумской области.
"Утром 24 декабря, в результате атаки БпЛА на Кролевецкую громаду, было повреждено здание фермы. Возник пожар. Спасатели оперативно локализовали возгорание и предотвратили его распространение. Во время работы они услышали звуки вражеского беспилотника и успели отступить на безопасное расстояние", — говорится в сообщении.
Вскоре "шахед" попал вблизи места предыдущего удара.
Пожар был ликвидирован.
Предварительно люди не пострадали. Животные погибли.
Ранее в Сумской области произошли 72 взрыва.
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