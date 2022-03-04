В Сумской области спасатели проводят работы на месте вражеского авиаудара по ТЭЦ - фото

В Сумской области спасатели проводят работы на месте вражеского авиаудара по ТЭЦ - фото

Сегодня под завалами никого не обнаружили.

4 марта в городе Ахтырка спасатели вместе с работниками местного предприятия и жителями города проводили аварийные работы на территории ТЭЦ, которая 3 марта потерпела вражеский авиаудар.

Как пишет пресс-служба ГСЧС, сегодня под завалами никого не обнаружили. Работы пришлось приостановить из-за угрозы дежурного авиаудара.dummy

Ахтырка / t.me/dsns_telegram

Ахтырка / t.me/dsns_telegram

В сообщении также говорится, что вчера после вражеского авиаудара из-под завалов была деблокирована женщина, которая передана медработникам, и обнаружены тела 3 погибших.