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В Сумской области спасатели проводят работы на месте вражеского авиаудара по ТЭЦ - фото

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В Сумской области спасатели проводят работы на месте вражеского авиаудара по ТЭЦ - фото

Ахтырка / t.me/dsns_telegram

Сегодня под завалами никого не обнаружили.

4 марта в городе Ахтырка спасатели вместе с работниками местного предприятия и жителями города проводили аварийные работы на территории ТЭЦ, которая 3 марта потерпела вражеский авиаудар.

Как пишет пресс-служба ГСЧС, сегодня под завалами никого не обнаружили. Работы пришлось приостановить из-за угрозы дежурного авиаудара.dummy

Ахтырка / © t.me/dsns_telegram
Ахтырка / t.me/dsns_telegram
Ахтырка / © t.me/dsns_telegram
Ахтырка / t.me/dsns_telegram

В сообщении также говорится, что вчера после вражеского авиаудара из-под завалов была деблокирована женщина, которая передана медработникам, и обнаружены тела 3 погибших.

Ахтырка / © t.me/dsns_telegram
Ахтырка / t.me/dsns_telegram

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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