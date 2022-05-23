В Сумской области спасатели разбирают завалы после ракетных ударов оккупантов (фото)

В Сумской области спасатели ликвидируют последствия ракетного удара, который нанесли российские оккупантов. Пострадал жилищный сектор.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, 23 мая чрезвычайники работают в городе Белополье, также пострадавшем от вражеских обстрелов. Подразделения ГСЧС проводят аварийно-восстановительные работы в поврежденных домах и зданиях частного сектора.
“Совместно с представителями других служб сотрудники ГСЧС разбирают частично разрушенные жилые дома и хозяйственные постройки. В настоящее время восстанавливают доступ к помещениям граждан, входы в которые были заблокированы обломками”, — рассказали в ГСЧС Украины.
Напомним, что предоставленная Медведчуком информация по "угольному" и "трубному" делам подтверждает доказательства, ранее собранные СБУ.
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