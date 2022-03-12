В Сумской области тероборона "голыми руками" обезвредила три танка России и одну САУ

По информации главы Сумской ОВА, также известно о двух ликвидированных оккупантах.
В Сумской области территориальная оборона "голыми руками" остановила российские танки.
Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Тероборона Сумщины оказывает сопротивление ежедневно: собирает трофеи и обезвреживает врага! 16-й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка России и одну САУ", — сообщил Живицкий.
По его информации, также известно о двух ликвидированных оккупантов.
Напомним, что российская авиация расстреляла детский лагерь в Сумской области.
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