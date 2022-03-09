В Сумской области тероборона уничтожила около 20 единиц вражеской техники и захватила "трофеи"

В Сумской области тероборона уничтожила около 20 единиц вражеской техники и захватила "трофеи"

Тероборона захватила бронетранспортеры и САУ.

В Сумской области силы территориальной обороны уничтожили около 20 единиц техники российских оккупантов и захватили "трофеи".

Об этом сообщает Госспецсвязь.

"Терроборона Сумщины уничтожила около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населенных пунктов. Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил: три бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков, миномет", — говорится в сообщении.

Напомним, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Украина имеет четкое понимание планов врага.

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