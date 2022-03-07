В Сумской области тероборона захватила российскую военную технику: фото

Оккупанты, убегая, оставили свою технику.

В Сумской области бойцы территориальной обороны захватили "трофеи" – военную технику страны-агрессора.

Об этом сообщили в Минобороны Украины.

На фото, которое опубликовали украинские защитники, видно российская техника, которую оккупанты, убегая, оставили посреди леса и полей.

"Сумщина. Очередные трофеи Территориальной обороны ВС Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, к северу от Броваров украинские фермеры помогли армейцам вытащить оставленный оккупантам бронетранспортер. Броня нового производства и с полным боекомплектом. Более того, нашим защитникам удалось зафиксировать переговоры врага.

Также в Киевской области защитники Украины уничтожили вражеский вертолет.

А в ночь на 7 марта ВСУ ликвидировали 30 вражеских вертолетов на аэродроме Чернобаевка недалеко от Херсона. Также защитники Украины уничтожили 3 колонны оккупантов вблизи Николаева.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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