В Сумской области тероборона захватила российскую военную технику: фото

Оккупанты, убегая, оставили свою технику.
В Сумской области бойцы территориальной обороны захватили "трофеи" – военную технику страны-агрессора.
Об этом сообщили в Минобороны Украины.
На фото, которое опубликовали украинские защитники, видно российская техника, которую оккупанты, убегая, оставили посреди леса и полей.
"Сумщина. Очередные трофеи Территориальной обороны ВС Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, к северу от Броваров украинские фермеры помогли армейцам вытащить оставленный оккупантам бронетранспортер. Броня нового производства и с полным боекомплектом. Более того, нашим защитникам удалось зафиксировать переговоры врага.
Также в Киевской области защитники Украины уничтожили вражеский вертолет.
А в ночь на 7 марта ВСУ ликвидировали 30 вражеских вертолетов на аэродроме Чернобаевка недалеко от Херсона. Также защитники Украины уничтожили 3 колонны оккупантов вблизи Николаева.
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