В Сумской области украинские военные сбили ракету, летевшую в направлении Полтавы

Остатки ракеты упали на территорию Липовой Долины.

Вчера, 6 апреля, украинские военные сбили ракету, направлявшуюся в направлении Полтавы.

Об этом сообщил глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий.

"Роменский район. Вчера в районе Липовой Долины люди слышали взрывы – это наши ребята сбили ракету, которая направлялась в направлении Полтавы и остатки ракеты упали на эту территорию", – написал он.

Живицкий также добавил, что на территории района специалисты обнаружили и уничтожили кассетные элементы (27 шт.) ПТАБ-1 из авиабомбы РБК-500. Они могли сдетонировать в любое время.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 43-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: