В Сумской области украинские защитники разгромили колонну техники российских оккупантов: фото

Также защитники показали фото, как выглядит уничтоженная техника оккупантов.
В Сумской области вблизи одного из населённых пунктов украинские защитники разгромили колонну вражеской техники.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
"В Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники", – говорится в сообщении.
Также защитники показали фото, как выглядит уничтоженная техника оккупантов.
Напомним, командованию Воздушных сил ВСУ за сутки удалось сбить десять летательных аппаратов российской армии. Было ликвидировано не менее — 4 самолета, 2 вертолета, крылатые ракеты и беспилотный летательный аппарат.
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