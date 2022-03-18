В Сумской области украинские защитники разгромили колонну техники российских оккупантов: фото

Также защитники показали фото, как выглядит уничтоженная техника оккупантов.

В Сумской области вблизи одного из населённых пунктов украинские защитники разгромили колонну вражеской техники.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"В Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники", – говорится в сообщении.

Также защитники показали фото, как выглядит уничтоженная техника оккупантов.

Напомним, командованию Воздушных сил ВСУ за сутки удалось сбить десять летательных аппаратов российской армии. Было ликвидировано не менее — 4 самолета, 2 вертолета, крылатые ракеты и беспилотный летательный аппарат.

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