Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

В Сумской области украинские защитники разгромили колонну техники российских оккупантов: фото

Дата публикации
Просмотры
11к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
©
© facebook.com/Сухопутные войска Украины
© facebook.com/Сухопутные войска Украины
© facebook.com/Сухопутные войска Украины
©
© facebook.com/Сухопутные войска Украины
© facebook.com/Сухопутные войска Украины

Также защитники показали фото, как выглядит уничтоженная техника оккупантов.

В Сумской области вблизи одного из населённых пунктов украинские защитники разгромили колонну вражеской техники.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

"В Сумской области наши силы обороны уничтожили колонну вражеской техники", – говорится в сообщении.

Также защитники показали фото, как выглядит уничтоженная техника оккупантов.

Напомним, командованию Воздушных сил ВСУ за сутки удалось сбить десять летательных аппаратов российской армии. Было ликвидировано не менее — 4 самолета, 2 вертолета, крылатые ракеты и беспилотный летательный аппарат.

Читайте также:

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича
Следующая публикация