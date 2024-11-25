В Сумской области в результате российской атаки погибла известная поэтесса (фото)

В этом году Лидия переехала из Пустогорода в Глухов после обстрела ее дома россиянами, надеясь найти безопасность, но вражеская атака унесла ее жизнь.

В Сумской области во время российской атаки на общежитие 18 ноября погибла поэтесса Лидия Родителива-Процик.

Об этом сообщила пресс-служба Минкульта.

Известно, что она переехала в Глухов этой осенью после того, как ее дом в пограничном Пустогороде был обстрелян россиянами. Лидия надеялась найти более безопасное место для жизни, но, к сожалению, именно в Глухове она стала жертвой вражеской атаки.

Поэтесса была автором двух сборников лирических стихов: "От сердца — к сердцу" (2007) и "Тропами судьбы" (2019). Ее стихи регулярно публиковались в местных газетах и литературных альманахах. .

Сборники стихов Лидии Родительской-Процик

В результате этой атаки погибли 12 человек, среди которых была и Лидия Родителива-Процик. Смерть поэтессы стала еще одним трагическим свидетельством последствий войны для культурных деятелей Украины.

Поэтесса Лидия Родителива-Процик/Фото: Минкульт

Ранее ТСН.ua писал щемящие подробности о семье, которую убила Россия в Глухове.

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