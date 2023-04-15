В Сумской области во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов

Официальной информации об этом пока нет.

В поселке Свеса Шосткинского района Сумской области ночью, 15 апреля, во время воздушной тревоги слышали звуки, похожие на взрывы.

Об этом сообщает "Суспильне".

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена 15 апреля в 22:24. После этого в поселке Свеса, по данным журналистов, были слышны звуки, похожие на взрыв.

Пока официальной информации об этом нет. Воздушная тревога в регионе продолжается.

Напомним, российские террористы днем, 15 апреля, обстреляли Херсон. На месте трагедии погибли две женщины в возрасте 28 и 48 лет. Это мать и дочь.

Также 14 апреля террористы обстреляли жилые дома в Славянске в Донецкой области. Уже известно об 11 погибших, пока продолжается спасательная операция. Среди погибших есть 2-летний мальчик, семья которого недавно вернулась из эвакуации.

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