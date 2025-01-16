В Сумской области враг атаковал дронами полицейских — что известно о последствиях (фото)

Дроны атаковали участковых, когда те осуществляли патрулирование города.
В Сумской области, в городе Середино-Буда, на самой границе с РФ, враг атаковал дронами автомобиль офицеров полиции, выполнявших свои служебные обязанности.
Об этом сообщает полиция Сумской области.
Дроны атаковали участковых, когда те осуществляли патрулирование города.
"Понимая потенциальную опасность, они пытались спрятать служебный автомобиль, однако враг успел нанести удар. Дроны атаковали машину стражей порядка, повредив ее. К счастью, полицейские успели выбежать из авто и избежали повреждений", — сообщили в полиции.
В результате атаки также повреждения получила одна из многоэтажек, расположенных в районе происшествия. Разрушения испытала инфраструктура, а автомобиль полиции был серьезно поврежден.
Напомним, глава Нацполиции предупредил, что технологии существенно продвинулись и если еще недавно для убийства потребовалось физическое присутствие, то теперь могут использовать и дроны.
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