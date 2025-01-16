В Сумской области враг атаковал дронами полицейских — что известно о последствиях (фото)

В Сумской области, в городе Середино-Буда, на самой границе с РФ, враг атаковал дронами автомобиль офицеров полиции, выполнявших свои служебные обязанности.

Об этом сообщает полиция Сумской области.

Дроны атаковали участковых, когда те осуществляли патрулирование города.

Фото: полиция Сумской области.

"Понимая потенциальную опасность, они пытались спрятать служебный автомобиль, однако враг успел нанести удар. Дроны атаковали машину стражей порядка, повредив ее. К счастью, полицейские успели выбежать из авто и избежали повреждений", — сообщили в полиции.

В результате атаки также повреждения получила одна из многоэтажек, расположенных в районе происшествия. Разрушения испытала инфраструктура, а автомобиль полиции был серьезно поврежден.

Напомним, глава Нацполиции предупредил, что технологии существенно продвинулись и если еще недавно для убийства потребовалось физическое присутствие, то теперь могут использовать и дроны.

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