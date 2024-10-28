В Сумской области враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры

В Сумской области, в понедельник, 28 октября враг нанес авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района, применив БпЛА типа "Шахед".

Об этом сообщает Сумская военная администрация.

На месте работают все необходимые службы. Проводятся восстановительные работы.

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В результате противовоздушных боев подразделениями ПВО Сухопутных войск и Воздушных сил ВСУ было уничтожено шесть вражеских "Шахедов".

Всего с начала года наши зенитчики сбили 406 российских беспилотников.

Напомним, российские войска ночью и утром 22 октября массированно ударили по Сумам "Шахедами", а именно – по многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Погибли три человека.

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