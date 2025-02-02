В Сумской области вспыхнул масштабный пожар на объекте инфраструктуры: детали

В Сумской области спасатели ликвидировали масштабный пожар на объекте инфраструктуры. Она нанесена ударом РФ.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Сотрудники ГСЧС обуздали огонь, несмотря на стремительное распространение огня и высокую пожарную нагрузку", — отметили в ведомстве.

Предварительно никто из людей не пострадал.

Напомним, в течение 1 февраля россияне совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 90 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Путивльская, Новослободская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская общины.

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