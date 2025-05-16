В Сумской области ВСУ донимают российские дроны на оптоволокне — военный обозреватель

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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В Сумской области, а также на смежных участках по ту сторону границы ситуация сложная.

Об этом информирует 16 мая 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников.

На Курщине и Белгородщине – глухая оборона.

В Сумской области украинские воины пытаются стабилизировать ситуацию.

Трасса в сторону Курщины простреливается из всего, а особенно донимают дроны на оптоволокне. "Их там больше, чем комаров в районе Дроновки на Донетчине", - сказал блогер. Ранее главком Сырский рассказал, что РФ пытается захватить приграничье Сумщины.