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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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В Сумской области ВСУ донимают российские дроны на оптоволокне — военный обозреватель

В Сумской и на смежных участках границы ситуация остается напряженной.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Украинские военные

Украинские военные / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Сумской области, а также на смежных участках по ту сторону границы ситуация сложная.

Об этом информирует 16 мая 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников.

  • На Курщине и Белгородщине – глухая оборона.

  • В Сумской области украинские воины пытаются стабилизировать ситуацию.

  • Трасса в сторону Курщины простреливается из всего, а особенно донимают дроны на оптоволокне.

    "Их там больше, чем комаров в районе Дроновки на Донетчине", - сказал блогер.

    Ранее главком Сырский рассказал, что РФ пытается захватить приграничье Сумщины.

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