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В Сумской области ВСУ донимают российские дроны на оптоволокне — военный обозреватель
В Сумской и на смежных участках границы ситуация остается напряженной.
В Сумской области, а также на смежных участках по ту сторону границы ситуация сложная.
Об этом информирует 16 мая 2025 года военный обозреватель Богдан Мирошников.
На Курщине и Белгородщине – глухая оборона.
В Сумской области украинские воины пытаются стабилизировать ситуацию.
Трасса в сторону Курщины простреливается из всего, а особенно донимают дроны на оптоволокне.
"Их там больше, чем комаров в районе Дроновки на Донетчине", - сказал блогер.
Ранее главком Сырский рассказал, что РФ пытается захватить приграничье Сумщины.