В Сумской области взяли под стражу уже 56 российских военных

Все задержанные подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Украинские военные задержали уже 56 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и взяли их под стражу.

Об этом сообщается на официальной странице Сумской областной прокуратуры в Facebook.

Как говорится в сообщении, все задержанные подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных сил Украины и мирного населения, с применением военной техники. Они 24 февраля 2022 в 4 часа с территории РФ противоправно пересекли границу Украины и вступили в бой с военнослужащими вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В общем, по состоянию на 3 марта было задержано 27 российских военнослужащих, а 4 марта еще 29 военных взяли под стражу.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 4 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

личного состава – около 9166 человек,

танков ‒ 251,

боевых бронированных машин ‒ 939,

артиллерийских систем – 105,

РСЗО — 50,

средства ПВО – 18,

самолетов – 33 (уточняется),

вертолетов – 37 (уточняется),

автомобильной техники – 404,

легкие скоростные катера — 2,

цистерн с горючим — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Россия наносит удары по гражданскому населению: