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В Сумской области взяли под стражу уже 56 российских военных

В Сумской области взяли под стражу уже 56 российских военных

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В Сумской области взяли под стражу уже 56 российских военных

Unsplash

Все задержанные подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Украинские военные задержали уже 56 военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и взяли их под стражу.

Об этом сообщается на официальной странице Сумской областной прокуратуры в Facebook.

Как говорится в сообщении, все задержанные подозреваются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"По данным следствия, подозреваемые выполняют преступные приказы руководства Российской Федерации по убийству военнослужащих Вооруженных сил Украины и мирного населения, с применением военной техники. Они 24 февраля 2022 в 4 часа с территории РФ противоправно пересекли границу Украины и вступили в бой с военнослужащими вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

В общем, по состоянию на 3 марта было задержано 27 российских военнослужащих, а 4 марта еще 29 военных взяли под стражу.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 4 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9166 человек,
  • танков ‒ 251,
  • боевых бронированных машин ‒ 939,
  • артиллерийских систем – 105,
  • РСЗО — 50,
  • средства ПВО – 18,
  • самолетов – 33 (уточняется),
  • вертолетов – 37 (уточняется),
  • автомобильной техники – 404,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с горючим — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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