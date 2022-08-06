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В Сумской области за день зафиксировано около 200 прилетов — Живицкий

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В Сумской области за день зафиксировано около 200 прилетов — Живицкий

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Как отметил глава Сумской ОВА, к счастью, во всех случаях обошлось без жертв.

В Сумской области в субботу, 6 августа, россияне обстреливали территории Эсманьской, Глуховской, Буринской, Шалыгинской, Белопольской, Николаевской громад. Зафиксировано около 200 прилетов.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

  • Глуховская громада: около 11 был обстрел из гранатометов — 10 прилетов и из стрелкового вооружения (несколько пулеметных очередей).
  • Эсманьская громада: с 10:40 проходил артобстрел территории – 15 прилетов.
  • Между населенными пунктами Белопольской и Буринской громад с 11:00 россияне били из артиллерии – 38 прилетов.
  • Шалыгинская громада: после 11:00 был артобстрел (40 прилетов), в 12:33 обстрел продолжился (вероятно САУ) – 40 прилетов.
  • Николаевская община: дважды в сутки россияне обстреливали населенные пункты общины: после 19:00 — минометный обстрел (7 прилетов), в 19:45 — артобстрел (предварительно — САУ — 20 прилетов).

Как отметил Живицкий, к счастью, во всех случаях обошлось без жертв. Информация о разрушениях — выясняется.

Напомним, по мнению командующего обороной Николаева генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко, горячая фаза войны закончится до конца 2022 года.

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