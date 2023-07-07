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В Сумской области за сутки прогремели 103 взрыва: россияне обстреляли 6 общин

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Сумской области за сутки прогремели 103 взрыва: россияне обстреляли 6 общин

Оккупанты обстреляли Сумскую область / Фото: Сумская ОВА

Оккупанты били из минометов, гранатометов, артиллерии и не только.

В четверг, 6 июля, захватчики атаковали 6 общин Сумской области. Зафиксировано 15 обстрелов и 103 взрыва.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольская община: враг бил из минометов и артиллерии (32 взрыва). Также россияне сбросили несколько взрывчаток с БПЛА (2 взрыва). Зафиксирован обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (13 взрывов);
  • Глуховская община: гранатометный обстрел (30 взрывов);
  • Миропольская община: россияне били из минометов (10 взрывов);
  • Середино-Будская община: враг сбросил 4 мины;
  • Эсманская община: минометный обстрел (10 взрывов);
  • Краснопольская община: обстрел из минометов (2 взрыва).

Ранее мы сообщали, что количество погибших в результате ракетного удара по Львову возросло до 7.

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Просмотры
52
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