В Сумской области за сутки прогремели 103 взрыва: россияне обстреляли 6 общин

Оккупанты били из минометов, гранатометов, артиллерии и не только.

В четверг, 6 июля, захватчики атаковали 6 общин Сумской области. Зафиксировано 15 обстрелов и 103 взрыва.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольская община: враг бил из минометов и артиллерии (32 взрыва). Также россияне сбросили несколько взрывчаток с БПЛА (2 взрыва). Зафиксирован обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (13 взрывов);

Глуховская община: гранатометный обстрел (30 взрывов);

Миропольская община: россияне били из минометов (10 взрывов);

Середино-Будская община: враг сбросил 4 мины;

Эсманская община: минометный обстрел (10 взрывов);

Краснопольская община: обстрел из минометов (2 взрыва).

Ранее мы сообщали, что количество погибших в результате ракетного удара по Львову возросло до 7.