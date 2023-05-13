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Оккупанты обстреляли три общины Сумской области: повреждены жилые дома

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Время на прочтение
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Оккупанты обстреляли три общины Сумской области: повреждены жилые дома

Обстрел Сумщины, фото/полиция

Захватчики продолжают терроризировать принраничные регионы Украины.

В пятницу, 12 мая, россияне атаковали три общины Сумской области. В регионе зафиксировано 87 взрывов и 5 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Краснопольская община: враг бил из минометов. Повреждены 2 частных дома в селе Славгород.
  • Белопольская община: гранатометные обстрелы, также россияне сбросили 5 мин.
  • Великописаревская община: обстрел из гранатомета.

Напомним, захватчики обстреляли ферму в Харьковской области, убив 30-летнего мужчину, работавшего на ней.

Также мы сообщали, что оккупанты ракетами атаковали Никополь в Днепропетровской области. Ранен человек, разрушены жилые дома, повреждены автомобили и хозяйственные постройки.

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Дата публикации
Просмотры
221
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