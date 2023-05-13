Оккупанты обстреляли три общины Сумской области: повреждены жилые дома

В пятницу, 12 мая, россияне атаковали три общины Сумской области. В регионе зафиксировано 87 взрывов и 5 обстрелов.



Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Краснопольская община: враг бил из минометов. Повреждены 2 частных дома в селе Славгород.

Белопольская община: гранатометные обстрелы, также россияне сбросили 5 мин.

Великописаревская община: обстрел из гранатомета.

Напомним, захватчики обстреляли ферму в Харьковской области, убив 30-летнего мужчину, работавшего на ней.

Также мы сообщали, что оккупанты ракетами атаковали Никополь в Днепропетровской области. Ранен человек, разрушены жилые дома, повреждены автомобили и хозяйственные постройки.