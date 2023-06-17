В Сумской области задержали информаторку, которая через родственников в РФ "сливала" данные об обороне региона

Служба безопасности Украины задержала в Сумской области информаторку ФСБ, которая "сливала" данные об обороне северных рубежей Украины. Фигуранткой оказалась жительница приграничного города Глухов, которая сообщала РФ локации, ориентировочное количество и вооружение подразделений ВСУ, которые привлечены к обороне северных рубежей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Также женщина "сливала" информацию о последствиях российских обстрелов, прежде всего, координаты разрушенных зданий местной инфраструктуры. Такие сведения были нужны захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных вражеских атак с применением артиллерии, минометов и дронов-камикадзе.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленницу на попытке передачи разведданных российской спецслужбе.

"По данным следствия, фигурантка поддерживала коммуникацию с оккупантами через своего родственника – гражданина РФ и длительное время сотрудничающего с ФСБ. Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны, которые она использовала для фотофиксации украинских объектов и передачи этих сведений в РФ", — говорится в сообщении.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей. Предательнице грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении соратнику Пригожина, организовавшего РосТБ в Херсонской области.

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