В Сумской области задержали около 30 российских военнослужащих

Полиция выясняет обстоятельства, при которых оккупанты оказались на территории области.

В Сумской области полицейские совместно с представителями территориальной обороны задержали 29 военнослужащих Российской Федерации.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции.

Отмечается, что жители Роменской области вблизи одного из сел в поле заметили группу подозрительных лиц. Все они были в военной форме. Полицейские вместе с представителями территориальной обороны отреагировали на обращение и задержали 29 военнослужащих РФ.

Задержанные объяснили свои действия тем, что следовали по карте на границу. В настоящее время их передали в соответствующие органы. Правоохранители будут выяснять обстоятельства, по которым они попали на территорию Роменского района.

Как сообщалось, в Черниговской области ВСУ вместе с терробороной освободили пять населенных пунктов от российских оккупантов.

Читайте также: