В Сумской области задержали около 30 российских военнослужащих

Полиция выясняет обстоятельства, при которых оккупанты оказались на территории области.
В Сумской области полицейские совместно с представителями территориальной обороны задержали 29 военнослужащих Российской Федерации.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции.
Отмечается, что жители Роменской области вблизи одного из сел в поле заметили группу подозрительных лиц. Все они были в военной форме. Полицейские вместе с представителями территориальной обороны отреагировали на обращение и задержали 29 военнослужащих РФ.
Задержанные объяснили свои действия тем, что следовали по карте на границу. В настоящее время их передали в соответствующие органы. Правоохранители будут выяснять обстоятельства, по которым они попали на территорию Роменского района.
Как сообщалось, в Черниговской области ВСУ вместе с терробороной освободили пять населенных пунктов от российских оккупантов.
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