В Сумской области задержаны еще 14 российских военнослужащих: среди них – медик (фото)

В Сумской области задержаны еще 14 российских военнослужащих: среди них – медик (фото)

Среди них – военный медик, операторы-наводчики БМП, водители военной техники и специализированных машин, а также командующий группой.

Сегодня, 7 марта, во время движения колонны военной техники страны агрессора в направлении областного центра военнослужащим ВСУ удалось взять 14 нападающих в плен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"При участии правоохранителей оккупанты были доставлены в управление полиции, где уже проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские задержали военнослужащих Российской Федерации в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас продолжаются допросы", — рассказали в ведомстве.

Полицейские уже установили нападающих. В их числе военный медик, операторы-наводчики БМП, водители военной техники и специализированных машин, а также командующий их группой.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины"